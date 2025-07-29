 السفير الإيراني یلتقی نائب وزير الخارجية الأذربيجاني والمتحدث باسمها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الاسامية الايرانية في جمهورية آذريجان، "مجتبى دميرجي لو"، الذي بدأ مؤخرًا مهمته في باكو ، التقى أمس مع آرز أزمنوف ، نائب وزير الخارجية لجمهورية أذربيجان ، و أيهان حاجي زاده، المتحدث باسم الوزارة.

خلال الاجتماع بين سفير بلادنا ونائب وزير الخارجية لجمهورية أذربيجان ، تمت مراجعة أحدث وضع العلاقات الثنائية ، والتطورات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على تطوير العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

في هذا الاجتماع ، أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى عدوان الكيان الصهيوني ضد بلدنا، مؤكدا على الحاجة إلى اليقظة لمواجهة الأعمال المدمرة لهذا الكيان في تدمير العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

كما أكد الطرفان على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المتبادلة.

وفي اجتماع السفير مع المتحدث باسم وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان ، تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام. وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية على تطوير التعاون بين وسائل الإعلام للبلدين.

كما رحب أيهان حاجي زاده بزيادة التفاعل بين المتحدثين باسم وزارات الخارجية في البلدين ، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الودية مع إيران.

في هذا الاجتماع، كان هناك أيضًا نقاش وفهم فيما يتعلق بتبادل وفود وسائل الإعلام وزيادة التعاون بين وكالات الأخبار في البلدين.

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