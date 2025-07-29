ايران تزيح الستار عن أعمال ثقافية مشتركة مع العراق بمناسبة الأربعين الحسيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس القسم الثقافي والتعليمي للجنة الأربعين المركزية حجة الإسلام "حميد أحمدي"، خلال هذه المراسم التي حضرها المثقفون و الفنانون و المسؤولون الحكوميون اليوم الثلاثاء: ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمت إزاحة الستار عنها، صور مشتركة لمصورين من إيران والعراق والبحرين في مجال الأعمال والأنشطة الثقافية والفنية حول مراسم الأربعين الحسيني.

وأضاف: إن الكتب الصوتية للأربعين، والخطط الكبرى للأربعين، وألبومات صور الأربعين و الأنشطة الثقافية والتعليمية، من بين الأعمال والأنشطة الثقافية الأخرى للجنة الثقافية والتعليمية في مقر الأربعين الحسيني المركزي. كما سيتم اليوم تقديم جوائز الأربعين السنوية للكتاب كجزء آخر من فعاليات الكشف عن الأعمال الثقافية.

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