بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل إذا لم توقف "إسرائيل" الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين رسمياً بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، ما لم توافق "إسرائيل" على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ستارمر إن عمليات إسقاط المساعدات الجوية قد بدأت اليوم، مشدداً على رغبته في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن "الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها التأثير الأكبر في هذه المرحلة.

من جهته، رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنّ "رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين مخالف للصواب وخطأ أخلاقي واستراتيجي"