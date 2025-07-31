قاليباف يلتقي نظيره العماني في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشاد قاليباف بسلطان عمان والشعب العماني في التنديد بجرائم الكيان الصهيوني وامريكا في عدوانهما على ايران وقال ان الجميع راي مدى صدقية الامريكيين لان خمس جولات من المفاوضات اقيمت، لكن وقبل الجولة السادسة، شهدنا عدوانا على بلادنا.

ودعا قاليباف المسؤولين والنخبة بالدول الاسلامية لعدم الغفلة عن خداع امريكا وعدم مصداقيتها.

واكد ان الكيان الصهيوني وامريكا لا يفهمان سوى لغة القوة مضيفا ان ديننا وحميتنا الاسلامية لا تسمح لنا الرضوخ للغطرسة.

واضاف قاليباف ان التقارير تفيد ان جميع المسلمين والمنادين بالعدالة باي دين شعروا بالبهجة للرد الايراني. وهذا ا لموضوع، يشكل درسا كبيرا للدول الاسلامية. يجب الدفاع عن عزتنا وديننا وارضنا.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال المعولي عن اسفه لما قام به الكيان الصهيوني وامريكا وقال ان الجميع سعوا للتوصل الى نتيجة بالطرق السلمية لكنه تم استخدام الاداة العسكرية.

واعرب عن اسفه لان العالم اجمع يسكت عما يجري تجاه اهالي غزة مضيفا ان الصهاينة يستخدمون التجويع كسلاح ضد الاطفال والنساء والمسنين. لا يمكن القول ان ما يحدث في غزة يحدث في القرن الحادي والعشرين.

واكد ان اهالي غزة يموتون اليوم بسبب الجوع، لكن الطرف الاخر يدعي الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية.