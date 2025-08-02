اجراءات الحكومة الايرانية لمواكبة الزيارة الاربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مهاجراني اليوم السبت في تصريح اذاعي، إن "الدين" و"العلم" هما ركيزتا رأس المال الاجتماعي لدى المسلمين الشيعة، واعتبرت مسيرة الأربعين مظهرًا لتحقيق هذه القيم.

وأكدت المتحدثة على ضرورة التخطيط والتنسيق لتسهيل سفر الزوار إلى كربلاء المقدسة، مضيفة: "تم عقد اجتماعات اللجنة المركزية للأربعين، وتم تقسيم المهام بين الأجهزة التنفيذية. وبناءً على ذلك، فإن وزارة الطرق والتنمية الحضرية مسؤولة عن إنشاء وتطوير أسطول النقل الجوي والبري والبحري، بينما تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية للحجاج."

وأوضحت مهاجراني أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايرانية مكلفة بتوفير إنترنت سريع ومستقر عند المنافذ الحدودية والطرق المؤدية إلى العراق، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية قامت بإجراءات تنسيقية مع الحكومة العراقية، وفي هذا الإطار، سيبدأ تشغيل المحطات البحرية من ميناء خرمشهر إلى ميناء البصرة.

واشارت الى نشاط 172 محطة وموكبا خدميا على الطرق المؤدية إلى الحدود العراقية، كما نوهت الى آلية الرقابة على تنفيذ القرارات، قائلة: على الرغم من الالتزام القلبي للشعب والمسؤولين تجاه الأربعين، فقد تم تصميم آلية محددة للرقابة تتم متابعتها تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية. هذه الرقابة تشمل تنفيذ التزامات الأجهزة المختلفة والتنسيق بين القطاعات.

وفيما يخص توفير العملة الأجنبية للزوار قالت المتحدثة: "تم طرح الموضوع في لجنة الأربعين ويتم متابعته كجزء من تقسيم العمل الوطني."

وأعربت عن أملها في أن يتم توفير إمكانية حضور آمن ومريح للزوار في مراسم الأربعين هذا العام باستخدام الإمكانيات البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية.