طحان نظيف: الشعب وقف شامخاً خلف القوات المسلحة في الحرب المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح هادي طحان نظيف، المحامي والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، للصحفيين على هامش مراسم الأربعين للشهداء العميد غلام علي رشيد وحجة الإسلام أمين عباس رشيد والشهيد العميد محسن باقري: بفضل الله، أثبت الشعب مرة أخرى أنه متحد وحاضر في الميدان. لقد حضروا إلى الميدان حيثما احتاجتهم الثورة. وعلى السلطات أيضًا أن تكون أكثر انتباهًا لهم في أداء واجباتهم.

واستذكر رسالة سماحة قائد الثورة في رسالته بمناسبة الأربعين، وأضاف: حدد قائد الثورة سبع مهام، وهذه المهام واضحة للجميع. يجب على كل فرد في كل مسؤولية أن يؤدي واجبه تجاه الشعب على أكمل وجه وأن يحل قضاياه ومشاكله.

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الختام: يجب تسجيل ملحمة هذه الأيام وحفظها بعناية. لقد وقف الشعب خلف قواته المسلحة كالجبل وساندها. نأمل أن نسير جميعًا على خطى هؤلاء الشهداء، وأن نتمكن من قيادة البلاد والأمة إلى قمم الشرف والقوة.

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