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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م

قائد القوات الجوية للجيش الايراني يزور قبري الشهيد باقري وحاجي زاده

قائد القوات الجوية للجيش الايراني يزور قبري الشهيد باقري وحاجي زاده

زار قائد القوات الجوية للجيش الايراني قبر رئيس هيئة الاركان الراحل الشهيد محمد باقري والشهيد أمير على حاجي زاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد حميد واحدي، قائد القوات الجوية للجيش الايراني، صباح اليوم، برفقة نخبة من قادة هذه القوة ورئيس دائرة الفكر السياسي، ضريح الشهيد الفريق محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الراحل، والشهيد الفريق أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإسلامي الراحل، ومجموعة من قادة شهداء حرب الاثني عشر يومًا المفروضة من الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى الدور الاستراتيجي للشهيد باقري في توجيه وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، قال قائد القوات الجوية للجيش على هامش هذه المراسم: إن ذكرى ومسار هذا الشهيد العظيم سيكون مصدر إلهام للقوات المسلحة ومسار حركتنا في حماية شرف واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر 1961330

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