العميد واحدي: القوات الجوية للجيش ستزيح الستار عن إنجازين جديدين قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش زار أقساما مختلفة من الوحدة في مقر الشهيد حسيني في بيرجند.

وقال خلال هذه الزيارة للقادة والمسؤولين: "إن القوات الجوية للجيش جاهزة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف قائد القوات الجوية في الجيش: "هناك جاهزية عالية لدى القوات المسلحة للبلاد لمواجهة أي تهديد على أي مستوى".

وأكد أن الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش مجهزة بأنظمة متطورة، وقال: "سنشهد قريبا الكشف عن إنجازين جديدين في القوات الجوية للجيش".

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