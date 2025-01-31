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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م

العميد واحدي: القوات الجوية للجيش ستزيح الستار عن إنجازين جديدين قريبا

العميد واحدي: القوات الجوية للجيش ستزيح الستار عن إنجازين جديدين قريبا

قال قائد القوة الجوية للجيش خلال زيارته لمقر الشهيد حسيني في بيرجند: "سيتم الكشف قريبا عن إنجازين جديدين للقوة الجوية للجيش".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش زار أقساما مختلفة من الوحدة في مقر الشهيد حسيني في بيرجند.

وقال خلال هذه الزيارة للقادة والمسؤولين: "إن القوات الجوية للجيش جاهزة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف قائد القوات الجوية في الجيش: "هناك جاهزية عالية لدى القوات المسلحة للبلاد لمواجهة أي تهديد على أي مستوى".

وأكد أن الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش مجهزة بأنظمة متطورة، وقال: "سنشهد قريبا الكشف عن إنجازين جديدين في القوات الجوية للجيش".

/انتهى/

رمز الخبر 1953725

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