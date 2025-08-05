"علي لاريجاني" أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، عيّن كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية، علي لاريجاني، أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في قرار التعيين: من المؤمل، بالتوكل على الله تعالى وبالتعاون مع أعضاء المجلس الكرام، وفي ظلّ الإشراف الحكيم والدقيق على حسن سير أعمال الأمانة العامة وتنسيق عمل الأجهزة ذات الصلة، أن تتجهوا نحو رصد قضايا ومخاطر الأمن القومي، وخاصةً التهديدات الناشئة والتكنولوجية، وإعطائها الأولوية، وإعادة صياغة المفاهيم الاستراتيجية، وتبني نهجٍ واعٍ وشعبيٍّ يتماشى مع منظومة قضايا الأمن القومي، بما يتماشى مع تحقيق السياسات العامة والتوجيهات السامية للمرشد الأعلى، وذلك لتحقيق أمنٍ مستدامٍ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. الهدف هو حماية الثورة الإسلامية، وتوفير المصالح العليا، والحفاظ على اللحمة الوطنية، وسلامة أراضي البلاد، والسيادة الوطنية للبلاد.

ستناقش وتُتخذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي من خلال الأمانة العامة وحدها. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليكم، كما أُقدّر وأشكر لكم الخدمات القيّمة والمخلصة التي قدمها السيد الدكتور أحمديان خلال فترة أمانته.