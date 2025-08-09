  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ م

انطلاق مشروع ضخم للألياف الضوئية في إيران بتوصيل 27 مليون مشترك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإيرانية عن تنفيذ مشروع وطني ضخم للألياف الضوئية، حيث ستقوم الشركة بتجميع كابلات النحاس وتوفير اتصال عالي السرعة لـ 27 مليون مشترك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإيرانية في مؤتمر صحفي أنه ضمن الخطة الخمسية، سيتم تجميع شبكة الكابلات النحاسية بالكامل في البلاد واستبدالها بالألياف الضوئية. ويُعد هذا المشروع، الذي يغطي توصيل 27 مليون مشترك حاليًا، أكبر مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران، ويهدف إلى زيادة سرعة وجودة واستقرار الاتصالات، لا سيما في المدن الكبرى.

سيتم إنتاج جميع معدات هذا المشروع، من كابلات الألياف الضوئية إلى البنية التحتية للشبكة، محليًا، ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات، سيتم توفير 10,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لكل مليون اتصال. تُعطى الأولوية في التنفيذ أيضًا للمراكز الإقليمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تحتاج بشدة إلى نطاق ترددي عالي.

مع تنفيذ هذه الخطة، سيتم تفكيك مراكز الاتصالات القديمة، وستنتقل تقنية TDM إلى تقنيات قائمة على بروتوكول الإنترنت، مما سيُقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والتكاليف.

/انتهى/

جواد ماستری فراهانی

