أهداف الخطة الصهيونية لاحتلال غزة بالكامل؛ العقبات والتحديات

أفادت وكالة مهر للأنباء: أقرّ المجلس الوزاري الأمني المصغر التابع للكيان الصهيوني، في خطوة تُشير إلى تصعيد خطير للوضع في حرب غزة، خطةً لاحتلال القطاع بالكامل، تبدأ بالاستيلاء على مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا.

وفي هذا السياق، يُحذّر خبراء ومراقبون دوليون من المخاطر العديدة لهذا القرار. وتناولت وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية في تقاريرها تفاصيل خطة احتلال غزة وأبعادها الإنسانية والسياسية والعسكرية، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة عليها. زعمت صحيفة "آي بيبر" البريطانية، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخطة تتضمن "مبادئ لإنهاء حرب غزة، وتقديم مساعدات إنسانية خارج مناطق الحرب، وتسليم قطاع غزة لحكومة مدنية".

التهجير القسري لسكان مدينة غزة

أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن خطة تل أبيب ستبدأ باحتلال مدينة غزة نفسها وتهجير سكانها قسراً إلى الجنوب، وخاصة منطقة المواصي الساحلية. ووفقاً لتقرير للقناة 12 الإسرائيلية، ستقدم الولايات المتحدة الدعم اللوجستي والإنساني للخطة من خلال بنية تحتية مدنية مؤقتة، ويقدر المراقبون أن السيطرة على مدينة غزة والمناطق الوسطى ستستغرق حوالي 5 أشهر.

ووفقاً للتقرير، وبينما يدّعي نتنياهو أن الخطة تهدف إلى القضاء على حماس وضمان أمن الصهاينة، يؤكد الخبراء والمراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى موجة تهجير جديدة، وتفاقُم أزمة المجاعة التي اجتاحت غزة، وتُعرِّض حياة الأسرى الصهاينة في غزة للخطر.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على خطة احتلال غزة، أن نقل سكان مدينة غزة إلى مناطق بديلة سيستغرق حوالي شهرين.

وقال أحمد سالم، وهو مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 35 عامًا ويعيش في مدينة غزة مع ثلاثة أطفال، لصحيفة واشنطن بوست: "لا أعرف إلى أين يريدون ترحيلنا؟ غزة صغيرة جدًا، والحياة في مثل هذه الظروف صعبة للغاية".

وقال محمد سعيد مرتجي، وهو من سكان غزة ويبلغ من العمر 52 عامًا ويعاني من السرطان ولديه أربعة أطفال: "نتوقع أسوأ سيناريو من خطة احتلال غزة، وقد بدأت الاستعدادات للانتقال قبل صدور أمر الإخلاء الرسمي".

وأكد أهارون بيرغمان، الخبير العسكري في كلية كينغز كوليدج لندن: "بما أن ما يقرب من 90% من سكان غزة قد نزحوا، فإن خطة احتلال غزة ستؤدي إلى مزيد من النزوح. أي حصار كامل لغزة سيجعل إيصال المساعدات إلى القطاع أكثر تعقيدًا من ذي قبل، وسيصبح قطاع غزة بأكمله منطقة حرب فعليًا".

عقبات وتحديات احتلال غزة للصهاينة

أكد بيرغمان أن الجيش الصهيوني منهك تمامًا من حيث المعدات والقوى البشرية، وأنه لاحتلال الـ 25% المتبقية من غزة، يحتاج إلى تعبئة الاحتياطيات، وجميع القوات الآن منهكة تمامًا. يوجد حاليًا حوالي أربع فرق عسكرية في قطاع غزة؛ بينما يتطلب احتلال قطاع غزة بالكامل ست فرق على الأقل.

حذّر روبرت كيست بينفولد، المحاضر في الأمن الدولي في كلية كينجز كوليدج لندن، من أن توسيع احتلال غزة سيفاقم أزمة المجاعة، نظرًا لتمركز 80% من السكان في 20% فقط من مساحتها.

وأفادت صحيفة "آي بيبر" البريطانية أن الخبراء يحذرون من أن الاحتلال الكامل لغزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع للخطر، إذ قد يُقتلون على يد قوات الجيش نفسه. كما تواجه الخطة معارضة داخل الجيش نفسه، حيث يُصرّ إيال زامير، رئيس أركانه، على أن القوات منهكة وأن المعدات والقوى البشرية غير كافية. لا سيما وأن خطة احتلال غزة تتطلب تعبئةً مكثفةً لقوات الاحتياط، في ظل معارضةٍ شعبيةٍ متزايدةٍ لاستمرار الحرب.

ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، يعتقد المحللون أن الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو، وخاصةً سموتريتش وبن غوير، يسعون إلى تحويل الاحتلال المؤقت لغزة إلى احتلالٍ دائم، وتهجير الفلسطينيين من هذا القطاع، تمهيدًا لإعادة توطين الصهاينة.

قال جورج أوزجليك، الخبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث متخصص في دراسات الأمن والدفاع في المملكة المتحدة: "الاحتلال الكامل لغزة سيكون مرحلةً مظلمةً في الحرب، ذات عواقب إقليمية ودولية واسعة. سيزيد هذا الإجراء من عزلة تل أبيب دوليًا، وقد يدفع الدول المترددة في الاعتراف بدولة فلسطين إلى التخلي عن ترددها".

من جهة أخرى، صرّح البروفيسور يوسي ميكيلبيرغ، عضو مركز تشاتام هاوس في لندن، بأن خطة احتلال غزة قد تكون بدايةً لنسخة أكثر تطرفًا من أهداف تل أبيب في حرب غزة، بتأثير من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو.

وقال مخلص المصري، وهو مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 34 عامًا أُجبر على مغادرة منزله في شمال قطاع غزة، لصحيفة نيويورك تايمز: "يتحدث الصهاينة عن احتلال المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإذا حدث هذا، فسيكون هناك موت جماعي كبير في الطريق، وسيصبح الوضع أخطر بكثير مما يتصوره المرء".

/انتهى/