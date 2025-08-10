  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٤٠ م

بروجردي عن التطورات في القوقاز: لا نقبل بالتغييرات الجيوسياسية للحدود

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أننا لا نقبل بأي تغييرات جيوسياسية على الحدود، وقال: "ما هو رسمي في رأينا هو أراضي أرمينيا المجاورة للحدود الإيرانية، لذلك لا نقبل وجود دولة أخرى كتغيير في السيادة بجوار حدودنا".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار علاء الدين بروجردي إلى الاتفاق بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا والتطورات في جنوب القوقاز، قائلاً: "من المهم لجمهورية إيران الإسلامية ألا تُغيّر الحدود السياسية والجغرافية، ولذلك نعترف بأراضي أرمينيا على طول الحدود الشمالية للبلاد".

وأضاف: "بناءً على ذلك، إذا تم تحديد معبر هناك وتشغيله، فلا ينبغي أن يُخالف ذلك بأي شكل من الأشكال المبدأ المهم المتمثل في وحدة أراضي أرمينيا. أعتقد أن أرمينيا نفسها أكثر حساسية لهذه القضية من أي دولة أخرى".

وأشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إلى أنه "من ناحية أخرى، أثبتت التجربة في المنطقة أن الأمريكيين أينما تواجدوا، كانوا عاملاً في خلق التوتر وانعدام الأمن، لذا إذا أرادوا التواجد، حتى في شكل شركة، يُمكن اعتبارهم تهديدًا لأمن المنطقة. وبطبيعة الحال، لن نسمح بانتهاك أمن مناطقنا الحدودية".

واختتم بوروجردي حديثه قائلاً: "لا نقبل أي تغييرات جيوسياسية في الحدود؛ ما هو رسمي برأينا هو أراضي أرمينيا المجاورة للحدود الإيرانية، ولا نقبل وجود دولة أخرى كتغيير في السيادة على حدودنا". وأكد مجدداً: "الأمريكيون، في أي سياق، يُشكلون تهديداً للأمن الإقليمي، وهذا أمر لا نطيق طبعًا؛ الخط الأحمر لإيران هو انعدام الأمن على حدودها".

یاسر المصری

