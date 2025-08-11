بقائي يدعو إلى إنهاء التقاعس العالمي تجاه الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في رسالة عبر منصة إكس، قصف خيمة فريق الجزيرة الإعلامي في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد جميع الصحفيين والفريق الإعلامي، ودعا إلى إنهاء التقاعس العالمي تجاه الإبادة الجماعية والجرائم البشعة في غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المؤهلات الصحفية لا تشكل عائقًا أمام مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية الذين لا يريدون أن يعرف العالم بجرائمهم الشنيعة، مشيرًا إلى أن خمسة صحفيين آخرين، بل جميع موظفي قناة الجزيرة، اغتيلوا في قصف متعمد لخيمتهم في مدينة غزة، بينما يُقتل أهل غزة جماعيًا، ويموتون جوعًا قسريًا، ويتعرضون للافتراس في "مصائد الطعام" الإسرائيلية الأمريكية.

وأضاف: "إن الإدانة الشديدة لهذه الجريمة هي أقل ما يمكن أن يفعله أي شخص واعٍ، ولكن على العالم أن يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية الوحشية فورًا، ومقاضاة المجرمين ومعاقبتهم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن اللامبالاة والتراخي هما السببان لاستمرار ارتكاب الجرائم من قبل اسرائيل".

