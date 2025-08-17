ايران ترفض أي تدخل خارجي في المنطقة، لأنه يزيد المشهد الجيوسياسي تعقيداً

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان بقائي أوضح في مقابلة إعلامية مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز الجنوبي، مشدداً على أهمية هذه المنطقة لإيران والدول المجاورة، وخاصة روسيا، من النواحي السياسية والاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف: "نحن نتابع الأحداث بدقة عالية ولا نقلل من شأن أي مسألة، كما نؤكد ضرورة تجنّب التفسيرات الخاطئة أو نشر المعلومات غير الصحيحة، إذ إن بعض التفسيرات تستند إلى معطيات خاطئة وقد تهدف إلى الإخلال بعلاقات الجمهورية الإسلامية مع دول القوقاز الجنوبي."

كما دعا بقائي إلى الحذر في استخدام المصطلحات والعبارات التي قد تسبب سوء فهم.

وفي حديثه عن قضية إلغاء الامتداد الحدودي لأرمينيا، أوضح: "موقفنا واضح، نحن نعتقد أن هذه المسألة يجب أن تُتابع بحذر وحساسية."

وأشار إلى أن الحرب الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان تسببت في قطع خط السكك الحديدية جنوب أرمينيا، لافتاً إلى أن التدخلات الخارجية في المنطقة تمثل خطاً أحمر بالنسبة لإيران، وقال: "نرفض أي تدخل خارجي أو وجود لقوات من خارج المنطقة، لأنه يزيد المشهد الجيوسياسي تعقيداً."

وتابع قائلاً: "لقد أبلغتنا السلطات الأرمينية بشكل صريح أن إعادة بناء خط السكك الحديدية ستتم عبر شركات أرمينية وبمشاركة شركة أميركية مسجلة وفق القوانين الأرمينية، ولن تكون هناك أي قوات أجنبية متمركزة على الحدود."

كما أشار المتحدث إلى المادة الثانية عشرة من اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، والتي تنص على عدم تمركز أي قوات عسكرية أجنبية على الحدود بين البلدين.

وأكد بقائي أن إيران تولي هذه المسألة أهمية كبيرة، وأن أرمينيا نفسها تدرك تبعات أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها.

وفي ختام المقابلة، شدّد بقائي على أهمية القوقاز الجنوبي بالنسبة لإيران، قائلاً: "لدينا علاقات جيدة مع دول هذه المنطقة، ونعتقد أن استقرارها وأمنها أمر حيوي بالنسبة لنا." وأضاف: "الجمهورية الإسلامية مستعدة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتدعم أي خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن هناك."

