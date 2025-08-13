 النائب الأول للرئيس الإيراني یزور قرغيزستان للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على رأس وفد رسمي إلى قرغيزستان يوم الخميس 14 أغسطس، للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المقرر عقده في مدينة "تشوبون آتا".

وسيلقي عارف كلمة خلال الجلسة العامة للقمة، كما سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتوسيع التعاون الإقليمي.

يذكر أن إيران حصلت العام الماضي، بموافقة قادة الدول الأعضاء الخمس، على صفة عضو مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

/انتهى/