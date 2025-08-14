  1. إيران
عارف: توسيع العلاقات مع بلدان منطقة اوراسيا، يشكل اولوية

 قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف اليوم الخميس أن توسيع العلاقات مع الدول الجارة خاصة منطقة أوراسيا، يشكل أولوية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبيل مغادرته طهران متوجها الى قرقيزيا، قال عارف للصحفيين بمطار مهراباد الدولي بطهران اننا نتابع منذ تشكيل الحكومة الرابعة عشرة استراتيجية تطوير التعاون مع دول منطقة اوراسيا.

واضاف ان ثمة اوجه اشتراك ثقافية وتاريخية وجوار تربطنا مع هذه الدول ويتطلب ذلك النهوض بمستوى العلاقات في جميع المجالات.

يذكر ان النائب الاول لرئيس الجمهورية غادر طهران اليوم الى قرقيزيا على راس وفد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاول للاتحاد الاوراسي.

وكانت ايران قد انضمت العام الماضي الى عضوية الاتحاد الاقتصادي الاوراسي كمراقب.

