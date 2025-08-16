الخارجية الصينية: نعارض تفعيل آلية الزناد ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، يوم الجمعة، بأن تفعيل آلية الزناد لن يُسهم في بناء الثقة بين الأطراف وحل الخلافات، ولن يُسهم في استئناف المفاوضات في وقت مبكر.

وأكد المسؤول الصيني أن إجراءات مجلس الأمن ينبغي أن تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات جديدة في المفاوضات، بدلاً من اتباع نهج مُعاكس.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا سابقًا بان ايران "ستعاون مع الصين وروسيا" لمنع الدول الأوروبية الثلاث من استخدام آلية الزناد أو "سناب بك" لمجلس الأمن الدولي. كما أعلنت روسيا سابقًا معارضتها لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.

وتتيح آلية الزناد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن السابقة دون تصويت.

ويوم الثلاثاء الماضي، أرسلت الترويكا الأوروبية، التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بتفعيل آلية الزناد إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات.

تهدد هذه الدول إيران بآلية الزناد في وقت أوفت فيه طهران بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد.

وأضاف جيان أن بلاده ستحافظ على نهج محايد وعادل، وستواصل تعزيز المفاوضات من أجل السلام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستحافظ بجدية على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وستلعب دورًا بناءً في إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/