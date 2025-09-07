اوليانوف: الترويكا الأوروبية وامريكا تسيسان البرنامج النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوليانوف في مقابلة مع وكالة "برس تي في" الإيرانية إن "الولايات المتحدة وخاصة "الترويكا الأوروبية" قامت بتسييس هذه القضية (البرنامج النووي الإيراني) وتتخذ خطوات منتظمة تؤدي إلى تفاقم الوضع".

وعقدت الجمهورية الاسلامية الإيرانية والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان، وكان من المفترض أن تعقد الجولة السادسة في 15 يونيو، لكن قيام الكيان الاسرائيلي بشن عدوان عسكري على إيران حال دون ذلك.

خلال الشهرين الماضيين، كثّفت إيران اتصالاتها مع "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإبرام اتفاق نووي جديد.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

