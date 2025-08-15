حماس: المقاومة لن تلقي سلاحها حتى تحقيق أهدافها الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مرداوي في تصريحات صحفية، أن هذه الاستراتيجية “الإسرائيلية” المتطرفة، التي عبّر عنها نتنياهو بوضوح، تستهدف التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الجامعة العربية قرارات واضحة وحاسمة في مواجهة هذه المخططات.

وأكد مرداوي أن المقاومة الفلسطينية، بمساريها المسلح والشعبي، ستواصل نضالها ولن تلقي سلاحها حتى تحقيق أهدافها الوطنية.

كما دعا مرداوي الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال، وفتح المجال أمام الشعوب العربية والإسلامية للتعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن غزة لن تستسلم وأن المقاومة متمسكة بمواقفها ولن تتراجع.

وتواصل قوات الاحتلال، بدعم أميركي، حربها على القطاع، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تحدٍ لقرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الأممية المطالبة بوقف الحرب.

وخلّف العدوان أكثر من 215 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

