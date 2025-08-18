إجراء مراسلات رسمية مع الأمم المتحدة لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني في عدوان الـ12 يومًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن نقيب المحامين ،حبيب زاده مؤمن، عن مراسلات رسمية مع الأمم المتحدة لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني في حرب الـ12 يوماً، قائلاً: إن نقابة المحامين الإيرانية، كمؤسسة مدنية ومستقلة، دعت منذ الأيام الأولى لهذه الحرب إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورًا فعالًا في الحفاظ على السلام والعدالة الدوليين، وذلك من خلال إصدار البيانات والمراسلات الرسمية مع الأمم المتحدة، وخاصة رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة.

وتابع: "كما أُجريت مراسلات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عُرضت فيها وثائق قانونية تتعلق بالعدوان الحربي الذي شنه الکیان الصهيوني وداعموه. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، تُعتبر هذه الاعتداءات انتهاكًا للقانون الدولي".

/انتهى/