القنصل العام الإيراني الجديد يبدأ عمله في أستراخان، روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حيدريان، خلال لقاء مع بارانوف عُقد في وزارة الخارجية الروسية، على أهمية العلاقات الإيرانية الروسية، وضرورة توسيع نطاقها بشكل شامل، لا سيما في المجالات الاقتصادية، وتعزيز التبادلات بين محافظات البلدين.

كما أعلن بارانوف خلال هذا اللقاء استعداد الجانب الروسي لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول تطوير التعاون في مجال النقل، وتوسيع العلاقات السياحية، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والروس، وتعزيز التعاون القنصلي والعلمي والثقافي والأكاديمي، وغيرها.

وشغل حيدريان سابقًا مناصب قيادية، منها رئيس قسم الإعلام والنشرة السياسية، ونائب رئيس سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، ورئيس قسم شؤون الطلاب والمنح الدراسية والمدارس في الخارج بدائرة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

