إيران تعلن عن نمو بنسبة 85% في الصادرات إلى أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت ليلا باغبان، من منظمة تنمية التجارة الإيرانية، التي سافرت إلى نيروبي، عاصمة البلاد، برفقة وزير الجهاد الزراعي للمشاركة في اللجنة المشتركة بين إيران وكينيا: "في هذا الربع من هذا العام، شهدنا نموًا ملحوظًا في التجارة مع القارة الأفريقية، وخاصة كينيا، وبلغت صادراتنا 85 مليون دولار، ونأمل أن ترتفع بنهاية العام".

وأضافت: "لدينا حاليًا حوالي مليار دولار من الصادرات إلى مختلف دول القارة الأفريقية، والتي تجاوزت المليار دولار في بعض السنوات وانخفضت قليلاً في سنوات أخرى".

وأعلنت باغبان أن حجم الصادرات الإيرانية إلى القارة الأفريقية بلغ 850 مليون دولار العام الماضي، وقالت: "شهدنا في الربع الأول من هذا العام نموًا ملحوظًا بنسبة 85% في الصادرات الإيرانية إلى القارة الأفريقية، حيث بلغت 260 مليون دولار في جميع أنحاء القارة".

وأضافت: "بعد انقطاع دام 11 عامًا، تُعقد الآن اللجنة المشتركة السابعة للتعاون بين إيران وكينيا في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تُعقد هذه اللجنة تحت إشراف وزارة الجهاد الزراعي بصفتها أمينًا عليها، ويحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من وزارة الجهاد الزراعي، إلى جانب جهات حكومية ومؤسسات أخرى وممثلين عن القطاع الخاص".

/انتهى/