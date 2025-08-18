حوالي 12 ألف فريق من فرق الهلال الأحمر خدموا خلال الأربعين

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح محمد حسين كبادي، واصفًا خدمات الهلال الأحمر الإغاثية في زيارة الأربعين : "منذ أواخر العام الماضي، عُقدت اجتماعات مجلس سياسات الأربعين في جمعية الهلال الأحمر لتقديم الخدمات على الصعيدين المحلي والدولي، ووُضعت خطط استراتيجية وتشغيلية، وقد أُنشئت خدمات الهلال الأحمر الإغاثية من قِبل منظمة الإنقاذ، مع قواعد إنقاذ على طرق النقل وقواعد مؤقتة ومتحركة على الحدود الغربية والشرقية مع العراق".

وأضاف: "تُقدم جمعية الهلال الأحمر خدماتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتُعدّ منظمة الإنقاذ هي المحور الرئيسي داخل البلاد. وتشمل شبكة الإنقاذ في البلاد قواعد إنقاذ ومراكز مؤقتة تستجيب بسرعة للاحتياجات وتقديم الخدمات".

وقال كبادي: "كان تخطيط خدمات الهلال الأحمر خلال الأربعين بشكل أن يتم تقديم خدمات الإغاثة ونقل المصابين إلى بلدنا بسهولة ودقة متناهية ضمن نطاق 15 كيلومترًا من الأراضي العراقية".

وذكر:" ضمن دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية، تمركزت مروحيات وخدمات شبكة الإنقاذ الإيرانية، واستطاعت في نهاية المطاف تلبية احتياجات تقديم الخدمات بسهولة وسرعة.

وأضاف نائب مدير العمليات في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ: على الصعيد الدولي، ومن خلال مركز الحج والعمرة الطبي، قدم الهلال الأحمر خدمات الإغاثة والصحة والعلاج في عيادات المدن الدينية وطريق الإمام الحسين (ع) في العراق بشكل تطوعي.

وأضاف أن أطباء متطوعين متنقلين قاموا أيضًا بتقديم خدمات صحية وعلاجية تطوعية للمرضى الخارجيين للزوار خلال مسيراتهم ضمن حملة "الطبيب المتجول" على طريق النجف-كربلاء.

كما أشار كبادي: لتنفيذ هذه الخطة التطوعية، سجل أكثر من 1850 طبيبًا وممرضًا لمرافقة وخدمة الزوار ، مما أدى إلى تقديم خدمات إغاثية وطبية فعّالة للزوار.و في حال كانت حالة المرضى حرجة، نُقل هؤلاء الأشخاص إلى القوافل الطبية على طول الطريق.

وأوضح: بتنسيق من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تم تجهيز طائرتين لتسهيل نقل المريض إلى داخل البلاد في حال الحاجة.

وفي إشارة إلى الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت بين رئيس جمعية الهلال الأحمر وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع وزيري الصحة والاتصالات العراقيين بشأن حضور الهلال الأحمر وخدماته خلال الأربعين، أضاف: "لقد أدى ذلك إلى تواجد منقذي وأطباء الهلال الأحمر وتقديمهم للخدمات المطلوبة في المراكز الطبية العراقية، حيث أجرينا هذا العام، بالإضافة إلى الخدمات الطبية، عمليات جراحية في هذه المراكز".

وأضاف نائب مدير عمليات منظمة الإغاثة والإنقاذ: "هذا العام، كان لأكثر من 8200 من كوادر الهلال الأحمر في مجال الإنقاذ والخدمات الطبية حضورٌ فاعلٌ وفعالٌ في العراق".

