بقائي: نطالب بنزع السلاح النووي ووقف الخطاب اللاإنساني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقل إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مقتطفات من البيان الصحفي لمقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين للقصف الذري لمدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان من قبل الولايات المتحدة: لم تكن الهجمات النووية الأمريكية التي أودت بحياة 150 ألف شخص في هيروشيما و80 ألف شخص في ناغازاكي عملاً حربيًا منفرداً، بل كانت جزءًا من حملة ممنهجة لنزع الإنسانية عن المدنيين اليابانيين وتدميرهم خلال الحرب العالمية الثانية. وتضمن هذا العمل دعاية عنصرية صورت اليابانيين على أنهم كائنات حقيرة ودون مستوى البشر، [...]. وبعد ثمانية عقود، لم تعتذر الولايات المتحدة رسميًا ولم تقبل مسؤوليتها عن العواقب الكارثية والجريمة الفادحة لاستخدام الأسلحة النووية ضد السكان المدنيين في اليابان.

نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار أنماط مماثلة من نزع الإنسانية عن المدنيين. نرى خطابًا مشابهًا في الحروب الدائرة حاليًا، وخاصةً في فلسطين، حيث يُطلق على المدنيين اسم "حيوانات بشرية" ويتعرضون للإبادة الجماعية؛ وتُشابه عمليات القتل الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق بشكلٍ مؤلمٍ القصف الذري لليابان.

لا تزال الشعوب التي كانت مستعمرةً سابقًا والمهمشة عرقيًا الآن، مثل السكان الأصليين لجزر مارشال، التي كانت تُدار سابقًا كإقليمٍ خاضعٍ لوصاية الأمم المتحدة من قِبل الولايات المتحدة، تعاني من العواقب الصحية والبيئية الوخيمة للتجارب النووية الأمريكية.

ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لنزع السلاح النووي، والاعتراف الرسمي بالجرائم التاريخية مثل القصف الذري لليابان، ووضع حدٍّ للخطاب الذي يصف البشر بأنهم غير إنسانيين، ويُمهد الطريق لفظائع جماعية ضد السكان المدنيين حول العالم.

/انتهى/