انتاج التمور يصل إلى مليون و300 ألف طن في العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن رشيد فرخي، رئيس جمعية التمور: يجري حاليًا حصاد التمور في بعض المناطق، وأسعار التمور الحالية جديدة.

وأضاف فرخي: في بداية موسم حصاد المنتجات الزراعية، تكون الأسعار غير اعتيادية، ومع الحصاد المكثف، يُحدد العرض والطلب سعر السوق.

وتابع فرخي: مع الطلب المفرط، ترتفع الأسعار، ومع انخفاض الطلب، ستتجه الأسعار نحو الانخفاض، ولا داعي للتسعير الإلزامي.

وأكد رئيس جمعية التمور أن هذا العام سيكون عامًا جيدًا من حيث الكمية والنوعية، مضيفًا: "تشير التقديرات إلى أن إنتاج التمور سيبلغ في المتوسط مليونًا و300 ألف طن، سيتم استهلاك 70% منها في السوق المحلية، بينما سيتم تصدير الـ 30% المتبقية". وأضاف: "سعر التمور الحالي مماثل لسعر المنتجات الطازجة الأخرى، ويُحدد السعر بعد جمعها وتسليمها إلى المخازن المبردة".

/انتهى/