ايران تحصل على الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم البيضاء والحليب وتصدير المنتجات الحيوانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إبراهيم حسن نجاد، اليوم الثلاثاء، في المجلس الإداري لمحافظة همدان: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم البيضاء والحليب، وقد أُدرج هذا الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء أيضًا في قانون التنمية السابع.

وأكد حسن نجاد أن نهج الوزير في الإنتاج في قرى البلاد ينصب بشكل خاص على إنتاج المنتجات الحيوانية، وقال: القرية هي مركز الإنتاج، وينبغي أن يكون تطوير تربية الماشية الريفية محور اهتمام المحافظات.

وأكد نائب وزير الجهاد الزراعي، أننا مكتفون ذاتيًا في إنتاج اللحوم البيضاء، مشيرًا إلى أن إنتاج ثلاثة ملايين طن من لحوم الدجاج سنويًا على شكل 20 ألف وحدة دواجن، وإنتاج 12.8 مليون طن من الحليب سنويًا، يُعدّان من أهم خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

وأضاف: حاليًا، يتم تصدير أكثر من 2.5 مليون طن من المنتجات الحيوانية سنويًا إلى دول العالم.

