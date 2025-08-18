  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ ص

ولايتي: الشعب الإيراني لن يسمح بالمساومة على أمنه القومي

ولايتي: الشعب الإيراني لن يسمح بالمساومة على أمنه القومي

كتب مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي أكبر ولايتي، مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية، على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".

/انتهى/

رمز الخبر 1961778

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات