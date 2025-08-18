ولايتي: الشعب الإيراني لن يسمح بالمساومة على أمنه القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي أكبر ولايتي، مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية، على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".
/انتهى/
كتب مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي أكبر ولايتي، مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية، على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".
/انتهى/
تعليقك