ولايتي: الشعب الإيراني لن يسمح بالمساومة على أمنه القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي أكبر ولايتي، مستشار سماحة القائد للشؤون الدولية، على منصة X للتواصل الاجتماعي: "يُظهر التاريخ المجيد للأمة الإيرانية العريقة والقوية أن هذا الشعب لن يسمح أبدًا بالمساومة على أمنه القومي".

