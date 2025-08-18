  1. القدس و فلسطین
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٢٢ ص

أكثر من مليون مستوطن شاركوا في مظاهرات يوم الاحد في تل ابيب

قدرت هيئة عائلات الأسرى الصهاينة بغزة، أن "أكثر من مليون شخص شاركوا، الأحد، في الإضراب العام والاحتجاجات التي دعت إليها للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الهيئة، في بيان، أن أكثر من مليون مستوطن شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات والفعاليات التي جرت في أنحاء الاراضي المحتلة.

وشددت عائلات الأسرى على أن انتهاء الفعاليات في مقر "ساحة الأسرى" بتل أبيب، لا يعني توقف الحراك.

وأكدت أنها ستواصل الدعوة للانضمام إلى أي فعاليات أو مظاهرات أخرى حتى تتم إعادة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء البيان بالتزامن مع ختام الإضراب العام الذي شمل تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، احتجاجا على "تجاهل السلطات لمعاناة الرهائن وذويهم".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين".

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت القناة 12 العبرية أن حشودا غفيرة شاركت في التجمع المركزي لإعادة الأسرى وسط تل أبيب، مساء الأحد، لافتة إلى أن عشرات الآلاف يتظاهرون مطالبين بصفقة تبادل تؤدي للإفراج عن الأسرى حتى لو على حساب وقف الحرب.

