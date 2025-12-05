الرئاسة العراقية: ننفي علمنا أو مصادقتنا على قرار اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعة ارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله اليمنية وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.



وأصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2025، بياناً رسمياً أوضحت فيه موقفها من الأنباء المتداولة بخصوص قرار اعتبار حرکة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني جماعات إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما.



وأكدت الرئاسة أنها لا ترسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.

