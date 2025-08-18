رئيس مجلس النواب اللبناني: لسنا قلقين من اندلاع الحرب الأهلية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، في مقابلة له مع العربية بأنه لا يخشى اندلاع حرب أهلية، وأنه لا يوجد أي تهديد للسلم الداخلي، وأن الوضع الداخلي في لبنان تحت السيطرة.

وأضاف في مقابلة مع هذه الشبكة السعودية: "لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينما يواصل الكيان الصهيوني هجماته".

وأشار بري إلى أنه "ما دامت إسرائيل ترفض الوفاء بالتزاماتها، فلا يمكن تنفيذ أي قرار بشأن حزب الله".

وبخصوص زيارة توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص، إلى بيروت، قال رئيس مجلس النواب اللبناني: "ليس لدي ما أناقشه معه، لكنني سأستمع إلى وجهة نظره بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله".

كما دعا بري إلى حوار وطني حول احتكار الحكومة للسلاح، ولكن ليس بالطريقة التي تُناقش حاليًا.

تجاهلت الحكومة اللبنانية، بضغط من المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، التوافق الطائفي، وفي غياب الوزراء الشيعة (حزب الله وحركة أمل)، أقرّت خطة لنزع سلاح حزب الله في اجتماعها المنعقد في الخامس من أغسطس/آب.

وقد قوبلت هذه الخطوة من جانب الحكومة اللبنانية برد فعل من الأحزاب الشيعية في البلاد.

يوم الجمعة، وفي خطابه بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة بعلبك، انتقد الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الحكومة اللبنانية بشدة، واحتج على قراراتها الأخيرة.

وأكد: "ان الحكومة تخدم المخطط الإسرائيلي، في حين أن واجبها هو بناء الوطن، لا تسليمه للعدو".

ووصف الشيخ نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية الأخير بأنه "خطير للغاية"، وقال إن هذه الخطوة "تنتهك الميثاق الوطني وتدمر الأمن القومي".

كما أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فتنة محتملة وعن تفجير الوضع الداخلي وتدمير لبنان، كما تتحمل المسؤولية عن تخليها عن واجبها في الدفاع عن الأراضي اللبنانية ومواطنيها.

