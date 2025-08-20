احتجاجات ضد التدخل السعودي في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة الأخبار، أن عشرات الشباب اللبنانيين تظاهروا في شارع الحمرا ببيروت أمس، وساروا باتجاه مبنى السفارة السعودية.

وعبّروا في هذه المظاهرة عن احتجاجهم على قرار مجلس الوزراء اللبناني بنزع سلاح المقاومة.

وأكد المشاركون في المظاهرة أن القرار اتُخذ بضغط من الولايات المتحدة والسعودية، وأنهم يدعمون المقاومة ضد المحتلين.

بعد استشهاد السيد حسن نصر الله والتطورات الأخيرة في المنطقة، يعتقد الكيان الصهيوني أن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة قاضية للمقاومة. في ظل هذه الظروف، فإن الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ليس إجراءً محليًا، بل هو جزء من سيناريو ضخم لهندسة الأمن الإقليمي لصالح تل أبيب.

ورغم أن هذه الخطة تُطرح تحت غطاء شعارات مثل "حصر السلاح بيد الحكومة" و"إعادة الإعمار الاقتصادي"، فإنها في الواقع قد تشكل تهديداً خطيراً لمستقبل لبنان ومحور المقاومة بأكمله.

