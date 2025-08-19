نفي وقوع حريق في مطار رشت

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشرت بعض الصفحات المعادية في الفضاء الإلكتروني، بعد ظهر اليوم، مقطع فيديو قديمًا يزعم اندلاع حريق في مطار رشت؛ وهو ادعاء نفته إدارة العلاقات العامة بالمطار على الفور، مؤكدةً عدم وقوع أي حادث في المطار.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بمطار رشت: "إن الفيديو المنشور من الماضي، ولا علاقة له بمطار رشت والمناطق المحيطة به. إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يهدف فقط إلى تشويش الرأي العام".

وطلب مسؤولو المطار من المواطنين الثقة بالمصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة فقط عند مواجهة مثل هذه الشائعات، والامتناع عن إعادة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني.

/انتهى/