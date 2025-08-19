وزير الصناعة: تم تخفيض الرسوم الجمركية على 87% من البضائع بين إيران وأرمينيا إلى الصفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الصناعة والتجارة الايراني، محمد اتابك الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارته الى يريفان: "بعد قبولها كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بذلت إيران جهودًا حثيثة لتعزيز التجارة مع جيرانها، وخاصة أرمينيا".

وأضاف اتابك: "تتمتع أرمينيا بأهمية خاصة كونها بوابة إيران إلى الاتحاد الأوراسي. منذ مايو من هذا العام، أُبرمت اتفاقية تجارة تفضيلية بين إيران وأرمينيا، وتم بموجبها تخفيض الرسوم الجمركية على 87% من البضائع إلى الصفر. وقد ساهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين".

وتابع وزير الصناعة والتجارة: "في اجتماع عُقد مؤخرًا مع وزير الاقتصاد والصناعة الأرميني، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من نواب الوزراء لتسريع معالجة القضايا المتبقية".

وختم بقوله: وُضعت مسألة مقايضة البضائع والتنسيق الجمركي على جدول الأعمال، مما يُسهم في تطوير التجارة. كما تم اليوم التوقيع على وثائق تتعلق بالمعايير المشتركة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين التجار من البلدين من خلال تقريب المعايير".

/انتهى/