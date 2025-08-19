انخفاض واردات إيران من الديزل إلى الصفر

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفقًا للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، نتيجة لعمليات الإصلاح الشاملة لمصافي النفط.فقد ارتفع إنتاج البلاد من الديزل بمعدل 3 ملايين لتر يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

مع تطبيق سياسات إدارة الاستهلاك ومكافحة التهريب، انخفض استهلاك الديزل في القطاعات غير المرتبطة بمحطات الطاقة بنحو 5 ملايين لتر يوميًا مقارنة بالعام السابق، وبالتالي وصلت الحاجة إلى استيراد الديزل إلى الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط تزويد الوقود السائل يوميًا لمحطات الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن تزويد الغاز لمحطات الطاقة الوطنية (الطاقة الحرارية) لا يزال تقريبًا كما كان في العام الماضي.

وبفضل هذه الإجراءات، نجحت وزارة النفط والشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط الإيراني في زيادة مستوى احتياطيات الوقود السائل بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ومع دخول فصل الشتاء،سوف نشهد تعويض النقص في الغاز من خلال الوقود السائل.

