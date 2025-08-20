بحرية الجيش الإيراني تبدأ مناورات "القوة الصاروخية المستقرة" غدا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الأدميرال عباس حسني، انطلاق المناورة غدًا، وقال: ستُقام المرحلة التشغيلية للمناورة الصاروخية المستقرة 1404 للبحرية الإيرانية لمدة يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة وحدات عائمة سطحية وتحت سطحية، ووحدات طائرة، ومواقع صواريخ برية-بحرية، ومواقع صواريخ بحرية، ووحدات صواريخ برية-بحرية.

وأضاف: في هذه المناورة، واستنادًا إلى الخبرات المكتسبة في السنوات السابقة والتعليمات المعلنة، سيتم تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ، وتدريبات غواصات، وتدريبات طائرات بدون طيار.

كما أشار المتحدث باسم المناورة إلى الصواريخ المستخدمة في هذه المناورة قائلا: "ستُستخدم في هذه المناورة مجموعة واسعة من صواريخ كروز دقيقة التوجيه، قصيرة وطويلة ومتوسطة المدى، لضرب وتدمير الأهداف العائمة على السطح".

وعدّ الأدميرال حسني أهداف هذه المناورة، التي تشمل تعزيز القدرة القتالية، وبثّ الأمل في نفوس الشعب الإيراني النبيل، وتعزيز القدرة على التخطيط والتوجيه والسيطرة على مسارح العمليات، وتحقيق الردع بالاعتماد على قدرات الخبراء المحليين.

