العميد مسجدي: نزع سلاح حزب الله لن يتحقق أبدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف العميد إيرج مسجدي، نائب قائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، نزع سلاح حزب الله في لبنان بأنه "مخطط أمريكي صهيوني"، وقال: "لن يقبل الشعب اللبناني ولا قوى المقاومة في حزب الله هذه الخطة، ولن تتحقق أبدًا".

وأكد العميد مسجدي أن سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن هذه الأرض ضد عدوان الكيان الصهيوني، وأضاف: "إن مناقشة نزع السلاح ليست قضية جديدة، لكنها لن تُنفذ أبدًا".

كما حذّر نائب قائد قوة القدس، في إشارة إلى جاهزية القوات المسلحة بعد معركة الدفاع المقدس امام العدوان الصهيوني على إيران، قائلاً: إذا سعى الأعداء إلى عدوان جديد، فسترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية بأقصى قدر من الجهوزية والقوة".

وأضاف العميد مسجدي: "لقد ازدادت قدرات قواتنا، وهي مستعدة للرد على أي تهديد".

/انتهى/