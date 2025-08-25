الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط من السفارات؛ نزع سلاح حزب الله غير قابل للتنفيذ

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: سلاح حزب الله لا يحمي لبنان فحسب، بل يحمي أيضًا إيران وفلسطين، بل والمنطقة بأكملها من احتلال الكيان الصهيوني. في الواقع، لبنان هو محور القضايا الإقليمية. وفي هذا الصدد، نظّمت وكالة مهر للأنباء المؤتمر الدولي "نزع سلاح حزب الله ومستقبل لبنان" بمشاركة خبراء إيرانيين ويمنيين ولبنانيين.

في اجتماع عقدته وكالة مهر للأنباء وحضر كلٌّ من أحمد دستمالجيان، السفير الإيراني السابق لدى لبنان والأردن، ومحمد خواجوئي، مدير مجموعة دراسات لبنان في معهد أبحاث الشرق الأوسط الاستراتيجية، ومحمد علي حسن نيا، الخبير في شؤون العالم العربي، ومحمد صرفي، رئيس تحرير صحيفة طهران تايمز، ومحمد رضا مرادي، رئيس التحرير للشؤون الدولية في وكالة مهر للأنباء، وزينب فرحات، الخبيرة في قناة نبأ اللبنانية، والدكتور علي أحمد، الباحث في الشؤون السياسية اللبنانية، وأحمد عبد الوهاب الشامي، الخبير في قناة المسيرة اليمنية نوقش موضوع نزع السلاج وتناول الخبراء ابعاده المختلفة.

نزع سلاح حزب الله انتهاكٌ لقوانين الطائف

قال محمد رضا مرادي رئيس التحرير للشؤون الدولية في وكالة مهر للأنباء : طرح مجلس الوزراء اللبناني مسألة خطة حزب الله لنزع السلاح في ظلّ اعتقاد الخبراء بأنّ هذه المسألة سلاحٌ ذو حدين، قد يُهدد الأمن والاستقرار الداخلي في لبنان. إنّ الحديث عن نزع سلاح حزب الله باعتباره الأداة والسلاح الوحيد الذي يدعم الشيعة، في حين لا تزال خمس نقاط في جنوب لبنان تحت احتلال الكيان الصهيوني، ويتعرّض الشيعة في هذه المنطقة لهجمات المحتل، أمرٌ خطير. كما صرّح الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير قائلاً: "سنُقاتل كما يُقاتل كربلاء، وسلاح المقاومة خطّنا الأحمر". وهدّد الشيخ نعيم الحكومة اللبنانية في خطابه بخطر الحرب الأهلية.

وأضاف: "يشعر الخبراء بالقلق إزاء الأمن والاستقرار في لبنان، فالفوضى في لبنان قد تمتدّ إلى مناطق أخرى. صُنع سلاح حزب الله لمحاربة الاحتلال، وقد أعلن حزب الله أنّه ما دام الاحتلال قائمًا، فلا مجال للنقاش أو البحث في سلاح حزب الله". أي حديث عن احتكار الحكومة للسلاح يجب أن يقترن باستراتيجية دفاعية شاملة. إن نزع سلاح حزب الله من جانب واحد من قِبل الحكومة يُعدّ انتهاكًا للقوانين العشائرية.

النظر إلى القضايا الإقليمية من منظور المصالح الوطنية

قال محمد صرفي رئيس تحرير صحيفة طهران تايمز، المتحدث الافتتاحي: إن الرأي العام في المجتمع يفتقر إلى المعرفة الكافية بالقضايا الإقليمية. إن هذه اللقاءات المتخصصة التي عقدتها وكالة مهر للأنباء اليوم، والتي نشارك فيها، يمكن أن يكون لها جانبان؛ الجانب الأول هو أن الرأي العام في المجتمع، الذي يسعى للحصول على معلومات أكثر دقة وتفصيلاً حول القضايا الإقليمية، يمكنه الاستماع إلى هذه القضايا من الخبراء. ويمكن لجمهور يتجاوز الرأي العام، أي صانعي القرار، الاستفادة من هذه اللقاءات المتخصصة، وهذا هو الجانب الثاني.

وأضاف: إن اللقاءات المتخصصة التي تُعقد حول القضايا الإقليمية تُظهر شجاعةً وجرأةً. وتُناقش فيها مناقشات وقضايا نادراً ما تُطرح أو تُسمع في وسائل الإعلام. ويمكن لصانعي القرار الاستماع إلى القضايا من وجهات نظر مختلفة وبلغات مختلفة في هذه اللقاءات، مما يجعل أفعالهم وقراراتهم فعّالة.

ووفقاً له، فإن قضية نزع سلاح حزب الله هي أيضاً قضية إيرانية، ليس فقط بسبب دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحزب الله، ولكن أيضاً لأن قضايا الشرق الأوسط وغرب آسيا متشابكة بشكل وثيق. بعد أحداث السابع من أكتوبر وعملية عاصفة الأقصى، ازداد هذا الترابط. تؤثر الأحداث في لبنان على الأمن القومي الإيراني. من الأهمية بمكان النظر إلى القضايا من منظور المصالح الوطنية واعتبار القضايا الإقليمية قضايانا الخاصة.

انهيار النظام القديم وتشكيل نظام جديد

ومن جهة قال أحمد دستمالجييان بأنه في ظل الوضع الحرج الراهن، نحتاج إلى شرح أوضاع المنطقة والعالم. وقال: يجب دراسة جذور التطورات بعناية وعمق لتجنب الأخطاء التحليلية والاستراتيجية. إن بناء الخطاب ونشر المعرفة في إيران سيعززان الأمن الفكري والسلم الاجتماعي للشعب.

وأضاف: نحن في مرحلة انتقالية. وستكون نتيجة هذه الفترة الانهيار التدريجي للنظام القديم وتشكيل نظام جديد. ما حدث قبل 80 عامًا يتكرر اليوم. يواجه محوران أساسيان وحاسمان في المنطقة بعضهما البعض. أحد الجانبين هو المثلث المشؤوم، والجانب الآخر هو إيران ومحور المقاومة.

يتحدث كلا الجانبين عن حرب بقاء، وحرب تقرير مصير، وحرب وجود. وهذا يُظهر أن هذه الحرب حرب مصيرية. الأحداث التي تجري في هذا اللغز مترابطة كالسلاسل؛ إذا وقعت حرب مفروضة لمدة 12 يومًا، فهي مرتبطة بنزع سلاح حزب الله. إذا أثاروا قضية نزع سلاح حزب الله وضغطوا على قوات الحشد الشعبي العراقي، فسيعود إلى سوريا. أقول بصراحة إن مثل هذه النظرة غير موجودة على المستوى الكلي. فالضرورة الاستراتيجية تقتضي أن يكون صناع القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر وعيًا بجذور وعمق التطورات في المنطقة.

صرح السفير الإيراني السابق في لبنان: إن قضية نزع سلاح حزب الله ليست قضية جديدة. لطالما ركز محور الاستكبار على سلاح حزب الله وسعى لنزعه؛ منذ اليوم الأول الذي قاتل فيه حزب الله المحتلين وحتى اليوم. لطالما أجمع التحالف العربي وأمريكا والكيان الصهيوني على دعم نزع سلاح حزب الله. وكما ارتكب الكيان الصهيوني خطأً استراتيجيًا وغباءً بمهاجمة إيران وإسقاط نظامها، فإنه يكرر نفس الخطأ الاستراتيجي بنزع سلاح حزب الله. سلاح حزب الله سلاح شرف. المقاومة في لبنان تتكون من جميع القبائل والشعب.

وأضاف دستمالجيان: مهما حدث في لبنان، فإننا نرى انعكاسه على المنطقة. استقرار لبنان ينبع من استقرار المنطقة. إذا زعزع استقرار لبنان، فستزعزع المنطقة أيضًا. سلاح حزب الله ليس موازيًا للجيش اللبناني، بل مُكمّل له. لقد استُخدم سلاح حزب الله في الدفاع عن الوطن، وكان عونًا للجيش. لم يتقدم الجيش يومًا بدون سلاح حزب الله. نظام الجيش نظامٌ كلاسيكي في جميع أنحاء العالم، والمقاومة لديها استراتيجية ردع غير متكافئة. كيف يُمكن دمج نظام المقاومة في قلب الجيش؟ أساس هذه النظرية خاطئ تمامًا.

وأكد السفير الإيراني السابق في الأردن: على قادة الدول العربية أن يعلموا أن سلاح المقاومة ضد الكيان الصهيوني رادعٌ للأمة الإسلامية جمعاء. إذا سُلب هذا السلاح من حزب الله، فإن أول الدول التي لن تكون بمنأى عن توسع الكيان الصهيوني وجرائمه هي نفسها. قادة الدول العربية لا يثقون بالكيان الصهيوني، ويعترفون بذلك في اجتماعاتهم الخاصة.

خطة حزب الله لنزع السلاح غير ممكنة

قال محمد خواجوئي: سلاح حزب الله نتاجٌ عقيمٌ لبناء الدولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا في لبنان وسوريا. بمعنىً ما، سلاح حزب الله هو انعكاسٌ لإفلاس الدولة في لبنان. عندما يُهاجم عدوٌّ أجنبيّ بلدًا، يكاد يكون منعدمًا وجود جيشٍ لمواجهته. بهذه الطريقة، يحمل الناس السلاح للدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم. تتزامن هذه القضية مع انتصار الثورة الإسلامية، فيزدادون ثراءً ويتحولون إلى تنظيم.

وأضاف: حجة المعارضين لسلاح حزب الله منطقيةٌ تمامًا. في كل دولة، يجب أن يكون السلاح في أيدي الجيش. لا جدال في هذه المسألة. كما أنه من غير المقبول أن تسعى جماعةٌ خارج الدولة إلى امتلاك السلاح. السؤال المطروح: هل استطاعت دولةٌ قائمةٌ مسؤولةٌ عن توفير الأمن أن تثبت كفاءتها وقدرتها، ثم تقول للشعب: ألقِ سلاحك، وأنا مسؤولٌ عن حمايتك؟ تجربة العقود الأربعة الماضية في لبنان تُثبت عكس ذلك. ففي أوقاتٍ مُختلفة، سواءً في مُحاربة الكيان الصهيوني أو في مُحاربة الجماعات التكفيرية، لم تلعب القوات اللبنانية الرسمية، بما فيها الجيش، دورًا فعّالًا. وإن كانت قد قامت بأي عمل، فقد كان بالتنسيق الكامل مع حزب الله؛ على سبيل المثال، تحرير المناطق الشرقية من لبنان من وجود داعش. لم يُثبت الجيش اللبناني قدرته على الدفاع عن الشعب.

وأكد مدير مجموعة دراسات لبنان في معهد أبحاث الشرق الأوسط الاستراتيجية أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة، مُضيفًا: "الجيش اللبناني يخضع بالكامل وبنسبة 100% للمظلة الأمريكية. أي سلاح يُريد شراءه يجب أن يكون بموافقة الولايات المتحدة. لا يُسمح له بشراء أسلحة خارج نطاق قراراتها". على أية حال، يقدم الأميركيون أسلحة للجيش اللبناني بشكل مهين؛ يأتون بطائرتين هليكوبتر، ويربطون عليهما شريطاً ويقولون: "لقد أعطيناكم طائرتين هليكوبتر".

وأضاف خواجوئي: "احتكار الحكومة للسلاح ليس محل شك، بل خطة "تدمير سلاح حزب الله" محل شك. إذا وُضع سلاح حزب الله في أيدي الجيش، فسيُزعزع التوازن الإقليمي. وُضعت هذه الشروط والخطط لتثبيت المعادلة الأمنية الجديدة للكيان الصهيوني. سيتمتع الصهاينة بحرية الحركة في الأجواء. ولن يسمح الأمريكيون حتى للجيش اللبناني بامتلاك أسلحة حزب الله.

ووفقًا لمدير مجموعة دراسات لبنان في معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، فإن الاغتيالات والأحداث الكبرى تصنع التاريخ. فإذا كان اغتيال بيار الجميل، الرئيس الثامن للبنان، قد مثّل نهاية عهد السلطة المسيحية، واغتيال رفيق الحريري نهاية عهد السلطة السنية في لبنان، فإن اغتيال السيد حسن نصر الله يُمكن اعتباره أيضًا نهاية عهد السلطة الشيعية في لبنان. لقد دخل المناخ السياسي اللبناني حقبة جديدة.

بدأت خطة نزع السلاح بعد عام 2000. تحررت البلاد، واعتقدت الجماعات... أنه لا حاجة لسلاح حزب الله. وبرّر حزب الله ذلك، أولاً، بأن البلاد بأكملها لم تُحرّر، وأن أجزاءً من لبنان تقع تحت احتلال الكيان الصهيوني. ثانياً، أن سلاح حزب الله يمكن أن يكون رادعاً. بلغت مسألة نزع السلاح ذروتها عام ٢٠٠٦. في ذلك الوقت، وبفضل قوة حزب الله، لم تُطرح المسألة تحت عنوان "نزع سلاح حزب الله"، بل تحت عنوان "استراتيجية الدفاع الوطني". تُعدّ استراتيجية الدفاع الوطني، التي قُدّمت في عهد الرئيس ميشال سليمان، نموذجًا مناسبًا لمخرج جيد في الوضع الراهن. ووفقًا لهذه الخطة، لن يُنزع سلاح حزب الله، بل يجب تنسيق قوة المقاومة مع قرارات الحكومة. كما أن قرار الحرب والسلم يعود للحكومة. لم تُطبّق هذه الخطة لأسباب مختلفة، ولم يخضع حزب الله لها بعد عامي 2008 و2009، عندما أصبح قويًا جدًا وبلغ ذروته بعد عام 2016؛ مع أن استراتيجية الدفاع الوطني حظيت بموافقة حزب الله سياسيًا.

وأكد أن خطة حزب الله لنزع السلاح في لبنان لها ثلاثة أبعاد وطنية وطائفية وإقليمية، قائلاً: "ما يُطرح اليوم تحت مسمى خطة حزب الله لنزع السلاح هو نتاج تغير الظروف السياسية في لبنان. لقد استغلّ معارضو حزب الله هذه الفرصة، وفي ظلّ ضغوط الحكومة الأمريكية، يحاولون تطبيق الخطة بالتوازي مع خطة حل الحشد الشعبي في العراق. النظام السياسي الذي تشكل في لبنان هو نظام أمريكي بامتياز. وصل جوزيف عون ونواف سلام إلى السلطة بضغط من الأمريكيين، وانتُخبا بالأساس لتنفيذ مشروع نزع السلاح المعقد.

وأضاف مدير مجموعة دراسات لبنان في معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: "تذرّع حزب الله بأن هذا سلاحي هو الذي أوجد قوة ردع للبلاد، لكن الحرب الأخيرة، التي رافقتها حسابات خاطئة من جانب حزب الله، انتهكت قوة ردع لبنان، وتسببت عمليًا في تراجع قوة ردع حزب الله. لقد عاد حزب الله ولبنان إلى ما قبل عقدين على الأقل؛ أُعيد احتلال جنوب لبنان، ووللكيان الصهيوني اليد العليا". يقول جبران باسيل، أحد مؤيدي سلاح المقاومة، إن الحرب الأخيرة أثبتت أن سلاح المقاومة لا يملك قوة ردع تُذكر. وبطبيعة الحال، في ظل الوضع الراهن الذي يعجز فيه الجيش عن طرد المحتلين من جنوب لبنان، فإن القضاء على قوة حزب الله هذه يعني إطلاق النار على نفسه من الخلف.

وأضاف في النهاية: إن نزع سلاح حزب الله، إلى جانب البعد الوطني والقوة التي خلقها للبنان، له أيضًا بُعد طائفي. تعود جذور هذا السلاح إلى الطائفة الشيعية. جغرافيًا، كان الشيعة على حدود الكيان الصهيوني. ومن الشرق، كانوا أيضًا على حدود سوريا وهجمات التكفيريين. من وجهة نظر الشيعة، فإن نزع السلاح يعني جعل الشيعة عُزّلًا كطائفة في مواجهة عدو خارجي. وأضاف خواجوئي: إن خطة نزع سلاح لبنان غير قابلة للتطبيق. تنفيذها يعني حربًا أهلية في لبنان. إن الكيان الصهيوني، الذي لم يُعلّق على خطة باراك حتى الآن، يُشكك في الخطة برمتها.

حزب الله في لبنان هو محور القضايا الإقليمية لإيران

قال محمد علي حسن نيا: كان الجو اللبناني قبل انتصار الثورة الإسلامية عام ١٩٧٥ جوًا عرقيًا. كانت هناك قبائل متعددة في لبنان. لهذا السبب، كان الشيعة قبيلة وحيدة في لبنان قبل عام ١٩٧٥. لم يكن لدى الشيعة حتى بطاقات هوية. عاشت العديد من النساء الشيعيات كخادمات في منازل المسيحيين والسنة. بعد وصول الإمام موسى الصدر إلى لبنان، وحرب ١٩٨٢، وانتصار الثورة الإسلامية، أعاد الشيعة تأهيل أنفسهم. كما ساندتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحيانًا حافظ الأسد. ما حدث للمسيحيين الموارنة بعد تشكيل حكومتهم الفاشلة هو أنهم فقدوا سلطتهم، وأعاد الدروز والشيعة تأهيل أنفسهم حتى عام ١٩٨٢. حزب الله في لبنان يستخدم أحد بنود اتفاق الطائف ويحتفظ بسلاحه، وينص الاتفاق، دون استخدام كلمة مقاومة، على أنه "ما دام العدو الصهيوني موجودًا داخل الأراضي المحتلة، فالتعامل معه مشروع".

وأضاف: بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، اختل التوازن في لبنان. وعندما تم التوصل إلى اتفاق الطائف، حتى الشيعة، بمن فيهم نبيه بري وجنبلاط، عارضوه. دعاهم حافظ الأسد إلى دمشق بناءً على طلب الملك السعودي، وبعد اجتماع في دمشق، وافقوا. في الحرب الأخيرة، بعد حادثة مجدل شمس، توصل الصهاينة إلى ضرورة تغيير استراتيجيتهم لتغيير المعادلة الأمنية في لبنان. وتدخل الأمريكيون أيضًا لتغيير المعادلة السياسية.

تابع هذا الخبير في شؤون العالم العربي قائلاً: لن يكون نزع سلاح حزب الله بهذه السهولة. يمتلك حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة. يكتنف الغموض تنفيذ خطة نزع السلاح. حتى لو سلّم حزب الله الأسلحة للجيش، فإن الجيش لا يملك القدرة على استخدامها. منذ عام ١٩٧٤، لم يستخدم الجيش اللبناني سوى الأسلحة الخفيفة الأمريكية، ولا يملك سوى مروحيتين. لا يملك الجيش اللبناني دبابات أو طائرات مقاتلة أو طائرات مسيرة. يسعى الأعداء إلى تدمير أسلحة حزب الله، لا إلى تزويد الجيش اللبناني بها.

قال حسن نيا: السيناريو الذي يرسمه الأمريكيون والسعوديون للبنان، أولاً وقبل كل شيء، غير قابل للتطبيق. ثانياً، لبنان أشبه بقطعة بيتزا وكعكة مقطعة إلى قطع. لطالما كان هذا البلد ساحة لعب لمختلف الدول الإقليمية والدولية؛ إيران، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والولايات المتحدة، والكيان الصهيوني. كما أن سوريا هي التي انسحبت عملياً من لعب دور الحركة اللبنانية بعد سقوط حكومة بشار الأسد. لعبت قطر أيضًا دورًا من حين لآخر، كما حدث في عام 2005. لذلك، فإن مطالب الدول الإقليمية والدولية في لبنان مهمة. وقد طلب نواف سلام وجوزيف عون من السيد لاريجاني عدم التدخل في القضايا خلال زيارته لهذا البلد. وتحدث هؤلاء الأشخاص عن نزع السلاح والقضايا الوطنية في لبنان خلال زيارات توم باراك ويزيد فرحان.

وأضاف: هناك اتفاق واختلاف في المجتمع الشيعي. ولا يمكن تجاوز العشائر الشيعية والسنية والمسيحية المختلفة. ومكتوب في الميثاق الوطني واتفاق العشائر أنه لا يمكن فصل العشائر في لبنان عن بعضها البعض. في عام 2006، ذهب حزب الله إلى حدود فلسطين المحتلة وأسر عددًا من الصهاينة وقتلهم. وكان هناك اعتقاد شائع بين الأوساط الشيعية والمسيحية بأن حزب الله ذهب وفعل ذلك لتحرير السجناء اللبنانيين. ذهب حزب الله لتحرير مقابر شبعا وكفر شوبا. كان عمل حزب الله لبنانيًا.

وقال هذا الخبير في شؤون العالم العربي: حزب الله ليس منظمة بل شبه دولة؛ لديه بنك وقوى بشرية وأسلحة ووسائل إعلام وتجار وسفن وحتى محطة مخصصة. تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى تدمير شبه دولة حزب الله. استهدف الكيان الصهيوني مؤسسة قرض الحسنة التابعة لحزب الله في الحرب الأخيرة. تم استهدافها حتى لا يتمكن حزب الله من إعطاء الأموال لشعب الجنوب لإعادة الإعمار. وضع السيد نواف سلام المراكز المصرفية لحزب الله على قائمة الإرهاب. حزب الله في لبنان هو مركز الثقل في قضايا إيران الإقليمية. يذهب حزب الله في لبنان إلى اليمن ويتولى مسؤولية تدريبهم. يرسل حزب الله في لبنان قادته الميدانيين إلى العراق أثناء هجوم داعش على العراق وفي غضون 48 ساعة يقلب الطاولة لصالح بغداد. يذهب حزب الله في لبنان إلى سوريا في عام 2012 ويقلب الطاولة لصالحهم.

حزب الله لن يتخلى عن سلاحه

صرّح علي أحمد بأن الحكومة اللبنانية الحالية ترى ضرورة إنهاء المقاومة لنشاطها وبقاء الاحتلال في البلاد، وقال: "الحكومة اللبنانية الحالية خاضعة تمامًا لهيمنة وتأثير أمريكا. جوزيف عون يحاول مواكبة جميع المشاريع الأمريكية ضد نزع سلاح المقاومة. تعتقد هذه الحكومة أنه بعد عام ١٩٩٠ واتفاق الطائف، حدث خلل في عملية تسليح لبنان، والتي تشكلت نتيجة عدم إنهاء الأسلحة غير الحكومية في لبنان".

وأضاف: "الحرب الأخيرة، حرب دعم غزة، التي خاضتها المقاومة الإسلامية لحزب الله، كانت حربًا شرسة وصعبة. دخلت المقاومة اللبنانية هذه الحرب رغم تحذيرات الكيان الصهيوني ومحاولته التي استمرت لأكثر من ١٨ عامًا للتأثير على حزب الله بشكل واسع، لكن فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه الاستراتيجية". رغم اغتيال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وكبار قادة المقاومة، إلا أنهم لم ينجحوا في تدمير المقاومة وحزب الله في البلاد. ورغم كل الضربات التي وجهها المحتلون للمقاومة، قاومت عناصر المقاومة في المناطق الحدودية المحتلين، ومنعت خمس فرق من جيش القدس المحتل من دخول لبنان. في هذه الظروف، انتهت الحرب.

واصل الباحث السياسي اللبناني حديثه قائلاً: اليوم، وبعد أشهر من العمل الحكومي، اتُخذ قرار نزع سلاح حزب الله بناءً على تعليمات أمريكية وسعودية محددة. وقد بذل مبعوثو البلدين جهودًا كبيرة في هذا المجال. وقد بذلت السعودية جهودًا أكبر، وهذا أمرٌ جديرٌ بالملاحظة. وقد أُبلغ الجانب السعودي بأنه في حال تنفيذ هذا القرار، فقد تندلع حرب أهلية في لبنان. وردّت السعودية بأن الحرب الأهلية ليست مهمة، لكن نزع سلاح حزب الله هو المهم. كما يعتزم توم باراك، الممثل الأمريكي في لبنان، استكمال عملية هذا المشروع.

ووفقًا لعلي أحمد، فإن خيارات المقاومة وقراراتها واضحة تمامًا؛ فما دام عدوان الكيان الصهيوني وتوسعه قائمًا في الأراضي اللبنانية، فلن تُلقي المقاومة اللبنانية سلاحها تحت أي ظرف من الظروف. حزب الله مستعد لمناقشة استراتيجية لبنان الدفاعية. يجب دراسة كيفية حماية لبنان من التهديدات؟ وكيفية استخدام جميع الأدوات المتاحة للدفاع عنه؟ لا يهم إن كانت هذه الأدوات تحت سيطرة الجيش أو أي جهة أخرى. يؤمن حزب الله بضرورة حماية لبنان من اعتداءات الكيان الصهيوني وأطماعه ووحشيته.

تتطلب هذه الحماية قوة، ولتحقيقها، إذا تضافرت القوى والجهود في لبنان، يُمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع "استراتيجية دفاعية وطنية" تُبقي لبنان تحت رايتها. في هذه الحالة، تكون المقاومة مستعدة لتسخير جميع طاقاتها لخدمة هذه الاستراتيجية الدفاعية.

وأضاف علي أحمد: "لكن إذا سلّم حزب الله سلاحه من لبنان دون دراسة وبحث عن استراتيجية دفاعية، فسيُترك أهالي جنوب لبنان دون حماية من العدوان الصهيوني، ولن تكون هناك إمكانية للدفاع عن لبنان في وجه هذا العدوان، ولن يتشكل أفق قائم على تجهيز الجيش أو إيجاد حل لدعم لبنان، ولن يُسلّم حزب الله سلاحه. هذا في حين أن الكيان الصهيوني لا يفي بالتزاماته، وقد أعلن مرارًا وتكرارًا أنه لن ينسحب من لبنان".

كما أعلن الأمريكيون عدم وجود ضمانات في هذا الصدد. قال المبعوث الأمريكي إنه لا يمكننا تقديم ضمانات لكم بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية. في مثل هذه الظروف، من غير المقبول في أي مكان في العالم أن يُلقي شخص عاقل سلاحه بناءً على طلب الصهاينة.

واختتم الباحث السياسي اللبناني حديثه مؤكدًا: إن المقاومة اللبنانية لا تريد أن تقدم لأمريكا والكيان الصهيوني أي تنازلات لم يتمكنوا من تحقيقها خلال الحرب. إذا أرادوا العودة إلى الميدان، فالمقاومة على أهبة الاستعداد. والحل الوحيد الذي ينبغي على الحكومة اللبنانية اتباعه هو التخلي عن هذا القرار والتفاوض لتحقيق استراتيجيات لبنان الدفاعية.

سلاح حزب الله هو سلاح الشرف والأمة الإسلامية

قال أحمد عبد الوهاب الشامي، مشيرًا إلى الآية ١٠٢ من سورة النساء: " ..وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً..": "ينتظر العدو أن نُجرد من سلاحنا ليُهاجمنا. هذه الحادثة تتعلق بحزب الله؛ العدو يريد الاستيلاء على سلاح المقاومة في لبنان. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وراء هذا الأمر. يسعى العدو لإضعاف المقاومة اللبنانية للهيمنة على هذا البلد والمنطقة. كان سلاح حزب الله هو الذي حرر جنوب لبنان عام ٢٠٠٠، وهو الذي صمد في وجه جيش الكيان الصهيوني عام ٢٠٠٦. نزع سلاح حزب الله لا يقتصر على سلاح حزب الله، بل إنهم يسعون إلى محو القضية الفلسطينية بهذه الخطة". ومن خلال نزع سلاح حزب الله فإنهم يريدون تمهيد الطريق أمام المشروع الخطير المتمثل في إقامة "إسرائيل الكبرى".

وأضاف الخبير اليمني: لا مشكلة لدى أمريكا والكيان الصهيوني في الأسلحة التي بحوزتهما. لا يفكران في نزع سلاح من يرتكب الإبادة الجماعية في غزة ويستهدف شعوب إيران وسوريا والعراق واليمن ولبنان. بل إن مشكلتهما تكمن في الأسلحة التي في أيدي الأحرار والشرفاء. إن أسلحة الأحرار هي التي تخلق الأمن. يخشى العدو هذه الأسلحة ويمنع هيمنتها. إن سلاح المقاومة ليس مجرد أداة حرب، بل هو خط أحمر وجودي. إذا تم نزع سلاحه، سيتقدم العدو، وإذا بقي، فسيكون رادعًا. إن قضية سلاح حزب الله هي قضية مستقبل لبنان وفلسطين، بل والمنطقة بأكملها. يعتقد اليمن أن سلاح حزب الله هو سلاح الأمة الإسلامية. إنه سلاح شرف. لقد حمى حزب الله شرف الأمة في عامي 2000 و2006. وعلى جميع الدول الإسلامية واجب دعم سلاح حزب الله والدفاع عنه.

قرار نزع سلاح حزب الله ليس قرارًا داخليًا

صرحت زينب فرحات: إن قرار الحكومة اللبنانية الحالية بنزع سلاح حزب الله ليس قرارًا داخليًا، بل قرار أمريكي. جوزيف عون ونواف سلام ومجموعة من مرتزقة الإعلام والسياسة هم أذرع تنفيذ مشروع نزع سلاح حزب الله من قبل الولايات المتحدة. وقد صرّح المبعوث الأمريكي توم باراك صراحةً بأنه إذا لم ينفذ لبنان هذا المشروع، فسينضم إلى بلاد الشام (جبهة النصرة).

وأضافت: إن الدولة التي تقترح خطة نزع سلاح حزب الله هي الولايات المتحدة. الحكومة اللبنانية ليست صاحبة القرار في هذا الصدد، لكن الولايات المتحدة تلعب دورًا بضغط مباشر من السعودية. ويُعد يزيد بن فرحان، المبعوث السعودي إلى لبنان، استفزازيًا بشكل خاص في هذا الصدد. إن مشروع نزع سلاح حزب الله، وهو في الواقع مشروع أمريكي، يتماشى مع مشروع الشرق الأوسط الجديد.

قال الخبير من شبكة نبأ اللبنانية: إن خطة المقاومة لنزع السلاح لا تحظى بالإجماع اللازم بسبب انسحاب الوزراء الشيعة من اجتماع مجلس الوزراء. لقد وُضع الميثاق العام في لبنان، وهو إطار تقاسم السلطة المعمول به منذ عام ١٩٤٣، على أساس اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد. ويؤكد الميثاق على حق لبنان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير كامل أراضيه وبسط سيادته عليها.

وأكدت زينب فرحات: لقد أعلن حزب الله موقفه الثابت من نزع السلاح. ومن السيناريوهات التي قد تتحقق مستقبلاً: العصيان المدني، واستخدام مجلس الوزراء، وإسقاط الحكومة، وتعليق الانتخابات النيابية. وإذا تعرض حزب الله للتهديد من الداخل من أي حركة سياسية، فهو مستعد للدفاع عن نفسه. وبالطبع، يعارض حزب الله أي صراع أو حرب أهلية، وسلاحه موجه فقط للعدو الصهيوني.

/انتهى/