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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٥:٢٢ م

 سباح ايراني يتوّج بذهبية 100 متر ظهر في بطولة غرب آسيا

 سباح ايراني يتوّج بذهبية 100 متر ظهر في بطولة غرب آسيا

 ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للسباحة المقامة في مدينة أستانا في كازاخستان، حصد السباح الايراني "هومر عباسي" الميدالية الذهبية في سباق 100 متر ظهر، بعدما سجل زمنا قدره 57.45 ثانية، محققا الفوز بجدارة واستحقاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بطولة غرب آسيا للسباحة انطلقت اليوم السبت في مدينة أستانا بكازاخستان، حيث خاض هومر عباسي، السباح البارز للمنتخب الإيراني، منافسات سباق 100 متر ظهر (فئة Open).

وقدم عباسي أداء مميزا، إذ أنهى السباق بزمن 57.45 ثانية، متقدما على جميع منافسيه ليحرز المركز الأول والميدالية الذهبية.

وقطع السباح الايراني أول 50 متراً من السباق بزمن 27.58 ثانية، بينما أنجز الخمسين متراً الثانية بزمن 29.87 ثانية.

وحلّ في هذا السباق، بعد هومر عباسي، كل من "منصور راضييف" بزمن 58.97 ثانية في المركز الثاني، و"آلان موراتكالي" بزمن 59.59 ثانية في المركز الثالث.

/انتهى/

رمز الخبر 1972758
جواد ماستری فراهانی

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