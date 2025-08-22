الاعلان عن التعبئة العامة في فنزويلا لمواجهة امیرکا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مادورو خلال خطاب في مؤتمر: إنه أصدر أمراً بتشكيل قوات شبه عسكرية قوامها 4.5 مليون فرد لتحييد التهديدات الأميركية في فنزويلا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عنه قوله في هذا الصدد: "بصفتي القائد العام للقوات المسلحة، رأيت أنه من الضروري والمناسب إجراء إحصاء كبير واستدعاء عام يومي السبت والأحد لجميع أفراد الميليشيات في البلاد، وجميع قوات الاحتياط في البلاد، وجميع المواطنين رجالاً ونساءً - الذين يريدون التقدم ليقولوا لا لتهديدات الإمبريالية".

وأضاف رئيس فنزويلا أنه سيتم استخدام المقرات العسكرية والوحدات العسكرية والساحات المركزية في المدن وما يقرب من 16 ألف قاعدة دفاع شعبية في فنزويلا خلال فترة هذا الإحصاء.

ووفقاً للتقرير، قال مادورو أيضاً: "أدعو جميع أفراد الميليشيات وقوات الاحتياط وأي شخص يرغب في الانضمام إلى الصفوف [للدفاع عن البلاد] ودعم خطة السيادة والسلام الوطنية التي يتم تنفيذها منذ عدة أسابيع".

