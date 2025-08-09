وزير الخارجية الفنزويلي: نستعد لتعزيز التعاون مع إيران لترسيخ نظام عالمي جديد وعادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث إيفان خيل بينتو رسالة إلى السيد عباس عراقجي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفنزويلا، جاء في نص الرسالة:

السيد عباس عراقجي

وزير الخارجية

للجمهورية الإسلامية الايرانية

كاراكاس، 9 أغسطس/آب 2025

مع خالص التحيات والاحترام،

بالنيابة عن شعب وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وبالنيابة عني، يشرفني أن أنقل إلى معاليكم أطيب التحيات بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإيران.

السيد الوزير،

شهد التحالف الاستراتيجي الشامل بين فنزويلا وإيران تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة. في هذا الصدد، تُعرب الحكومة البوليفارية عن استعدادها لتعزيز التعاون مع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى خارطة طريق التعاون 2022-2042، وأوجه التآزر في مجال التعددية، لاسيما في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، مما سيساهم في ترسيخ نظام عالمي جديدعادل وسلمي ومتساوٍ ومتعدد المراكز والأقطاب.

أُجدد احترامي لك، أيها الصديق العزيز.

إيفان خيل

وزير خارجية فنزويلا

/انتهى/