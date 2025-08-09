إيران تعرب عن تضامنها مع فنزويلا في مواجهة السياسات التدخلية الأميركية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورداً على المواقف والسلوكيات التدخلية للولايات المتحدة ضد فنزويلا، أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات الأمريكية في هذا الصدد وأعربت عن تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا.

/انتهى/