  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

إيران تعرب عن تضامنها مع فنزويلا في مواجهة السياسات التدخلية الأميركية

إيران تعرب عن تضامنها مع فنزويلا في مواجهة السياسات التدخلية الأميركية

أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات الأمريكية في هذا الصدد وأعربت عن تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورداً على المواقف والسلوكيات التدخلية للولايات المتحدة ضد فنزويلا، أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات الأمريكية في هذا الصدد وأعربت عن تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا.

/انتهى/

رمز الخبر 1961458
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات