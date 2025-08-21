الخارجية الايرانية تدين التهديد الأمريكي باستخدام القوة ضد فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء اعتبرت الخارجية الايرانية هذه الإجراءات الأمريكية، التي تعّد استمرارًا لسياساتها التدخلية وغير القانونية تجاه الشعب الفنزويلي، انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصةً الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد الدول المستقلة، وتُمثّل دليلًا واضحًا على تجاهل الإدارة الأمريكية المتزايد للقواعد والمعايير الأساسية للقانون الدولي.

وقالت: استناداً إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، والتي تشمل احترام السيادة الوطنية وحق الأمم في تقرير المصير، فضلاً عن حظر استخدام القوة ضد الدول المستقلة، تعلن جمهورية إيران الإسلامية تضامنها مع شعب وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وتؤكد على ضرورة قيام مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإيلاء اهتمام فوري للوضع الخطير المحتمل الذي يهدد السلام في منطقة البحر الكاريبي.

