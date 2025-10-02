مباحثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، ونظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، بحثا في مباحثات هاتفية يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وأكد الطرفان خلال هذه المباحثات الهاتفية على أهمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد وزيرا خارجية إيران وباكستان أن قضية فلسطين هي القضية الأهم في العالم الإسلامي، ودعا الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.

وشكر وزير الخارجية، باكستان على موقفها المسؤول في مجلس الأمن الدولي في معارضة إساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية حل النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية، وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره لاغيا وباطلاً وفقاً لأحكامه ونص الاتفاق النووي في الموعد المحدد وهو 18 أكتوبر 2021.