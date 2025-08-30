دخول إيران إلى دورة تشغيل تكنولوجيا الكم خلال العامين المقبلين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي مقابلة مع مراسل الوكالة، صرّح وحيد جان نثاري، القائم بأعمال أمين عام مركز تطوير اقتصاد المعرفة الكمي والليزر والفوتونيات التابع لنائب الرئيس للشؤون العلمية، حول آفاق مجال الكم في إيران: "بناءً على السياسات والخطط التي وضعها المركز و نائب الرئيس للشؤون العلمية، وُضعت خطة عمل لآفاق مجال الكم لعشر سنوات، تُحدد مكانة إيران في التصنيف العالمي.

وُضعت هذه الخطة بهدف وضع إيران بين الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الكم، وزيادة الاستثمار إلى 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف القائم بأعمال أمين عام مقر تطوير اقتصاد المعرفة الكمي والليزر والفوتونيات: "على الرغم من محدودية الموارد المالية، فإن عدد المقالات العلمية الإيرانية في مجال نظرية الكم كبير مقارنةً بحجم الاستثمارات، بحيث تحتل إيران حاليًا المرتبة العشرين عالميًا تقريبًا في نشر المقالات العلمية في مجال تكنولوجيا الكم. وبالطبع، تتعلق هذه الإحصائية في الغالب بالمقالات النظرية والعلمية، وما زلنا لا نتمتع بمكانة جيدة في قطاع العمل التجريبي". وتهدف الوثيقة إلى الوصول إلى المرتبة الخامسة عشرة.

وأضاف: "لا يمكن دراسة وضع تقنيات الكم المختلفة بشكل عام وغير متمايز، لأن لكل تقنية مكانة مختلفة. على سبيل المثال، تُعدّ الصين رائدة واضحة في تكنولوجيا الاتصالات الكمومية، لكن الوضع يختلف في بعض التقنيات الأخرى".

فيما يتعلق بالاستثمارات، صرّح القائم بأعمال أمين عام مقر تطوير اقتصاد المعرفة الكمومية والليزر والفوتونية قائلاً: "لقد تم استثمار مبالغ كبيرة في مجال البنية التحتية الكمومية، ولكن علينا الانتظار حتى العام أو العامين المقبلين لاستكمال هذه البنية التحتية. ويجري التعاون بين مختلف المؤسسات من خلال مجلس توجيهي، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم في هذا الصدد قريبًا".

وأكد جان نصاري أن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الكم في إيران مستمر، وأن التخطيط والاستثمارات جارية بجدية.

كما أوضح القائم بأعمال أمين عام مقر تطوير اقتصاد المعرفة الكمي والليزر والفوتونيات الوضع العام لمجال تكنولوجيا الكم، قائلاً: يشمل هذا المجال ثلاثة فروع رئيسية: الحوسبة الكمومية، والاتصالات الكمومية، وأجهزة الاستشعار. ويختلف مستوى نضج العلوم والتكنولوجيا في كل فرع من هذه الفروع بين العالم وإيران؛ حيث وصلت بعض أجهزة الاستشعار الكمومية إلى مرحلة التسويق التجاري وحصلت على المرتبة التاسعة عالميًا، بينما لا تزال بعض التقنيات الأخرى في مرحلة البحث والتطوير.

وبخصوص أهمية البحث والتطوير، قال: بما أن العديد من تقنيات الكم لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق، فإن البحث النظري ذو أهمية كبيرة. ولحسن الحظ، بدأت إيران، شأنها شأن العديد من الدول الرائدة، أنشطتها النظرية في هذا المجال منذ عام 2011، وهي تتمتع اليوم بمكانة جيدة.

واختتم حديثه قائلاً: مع ذلك، دخلت إيران للتو المرحلة التجريبية، وتسعى إلى إحراز تقدم سريع في المجالات التشغيلية، وخاصةً في مجالات أجهزة الاستشعار الكمي والاتصالات، بالاعتماد على قدراتها الحالية في المجال النظري.

