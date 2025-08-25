محادثة هاتفية بين وزيري داخلية إيران وباكستان، طهران وإسلام آباد جنباً إلى جنب

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة الداخلية الباكستانية، فإن السيد محسن نقفي، أعرب في اتصال هاتفي مع إسكندر مؤمني عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن تعازيه في الخسائر البشرية في الحوادث الأخيرة المتعلقة بالأمطار في باكستان، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب باكستان في هذه اللحظات الصعبة ومستعدة لتقديم أي مساعدة لضحايا الفيضانات.

وأضاف مؤمني أننا متأثرون بشدة بالخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات في باكستان ونأسف لفقدان مئات الأشخاص لأرواحهم وفقدان الكثيرين لأحبائهم.

وأعرب وزير الداخلية الباكستاني عن تقديره لتعبير نظيره الإيراني عن التضامن واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة لضحايا الفيضانات في باكستان.

وأكد أن إيران وباكستان دائمًا معًا في لحظات الفرح والحزن.

وأضاف نقفي أن التغيرات المناخية غير المسبوقة أثرت بشدة على باكستان وأن البلاد تمر بمرحلة خطيرة من تغير المناخ لأول مرة في التاريخ.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من باكستان، وخاصة في شمال وشمال غرب البلاد، تسببت في مقتل 700 شخص على الأقل وإصابة آلاف آخرين في الأسابيع الأخيرة.

