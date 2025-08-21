عقوبات أمريكية جديدة على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران بذريعة عرقلة الصادرات النفطية.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف مواطناً يونانياً وشركاته، بالإضافة إلى 12 سفينة مشاركة في نقل النفط الإيراني.

/انتهى/