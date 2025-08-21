  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٧ م

عقوبات أمريكية جديدة على إيران

عقوبات أمريكية جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران بذريعة عرقلة الصادرات النفطية.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف مواطناً يونانياً وشركاته، بالإضافة إلى 12 سفينة مشاركة في نقل النفط الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1961921
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات