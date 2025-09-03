المبيعات النفطية زادت بواقع 21 الف برميل خلال العام الجاري يوميا

أفادت وكالة مهر للأنباء قال وزير النفط ادلى بهذا التصريح للصحافيين اليوم الاربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء؛ مردفا "نحن لا نريد أن نقول بأننا لا نواجه أي مشاكل في بيع النفط، ولكن من المهم أن نُطلع شعبنا العزيز على أن كمية النفط المباعة يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام زادت بمقدار 21 ألف برميل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أن حجم المبيعات ارتفع بنحو 630 ألف برميل شهريًا".

وعلى صعيد اخر، تطرق باك نجاد الى ملف حقل "ارش" المشترك للغاز والنفط؛ مبينا ان وزارة الخارجية تتابع الاجراءات حول ملكية ايران في هذا الحقل.

يذكر ان حقل النفط والغاز "آرش"، المعروف في الكويت باسم "الدُرّة"، يُعدّ من مصادر الطاقة المهمة في شمال الخليج الفارسي، يحتوي هذا الحقل على احتياطيات تُقدّر بحوالي 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 310 مليون برميل من النفط الخام في مكامنه، وقد تم اكتشافه لأول مرة في ستينيات القرن الماضي (القرن الرابع عشر الهجري الشمسي) بواسطة شركة يابانية تُدعى AOC، بينما قامت إيران خلال السنوات الأخيرة بحفر البئر الاستكشافية رقم واحد في هذا الحقل.

