نائب برلماني: حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاك واضح لقانون مجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كامران غضنفري في تذكير شفوي خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم: أعلن قاليباف في جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم أنه بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، سُمح لوكلاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقع بوشهر النووي وموقع طهران البحثي؛ وهذا الإجراء انتهاك واضح للقانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.

وأضاف: وفقًا لهذا القانون، فإن الحكومة مُلزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضيها وأمن المراكز والعلماء النوويين.

وأكد ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "في ظل تهديدات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المتواصلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف متجدد للمنشآت النووية، لم تُستوفَ الشروط المذكورة في القانون المذكور، لذا لا يحق لأحد مواصلة التعاون مع الوكالة".

وأضاف: "إذا استمرت هذه الإجراءات، فسيتم إحالة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي إلى القضاء بتهمة انتهاك القانون بشكل واضح".

/انتهى/