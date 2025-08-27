الحرس الثوري يحذر الإرهابيين: ستتلقون ردا مؤلمًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد مرتضوي، على هامش عمليات الحرس الثوري والاستخبارات ضد الإرهابيين في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان الثلاث: "هذا الصباح، وخلال عملية حاسمة، قُتل 8 من الإرهابيين الذين كان هجومهم على مركز شرطة منطقة دامن في إيرانشهر الى استشهاد قوات الأمن".

وأشار إلى اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومصادرتها، مضيفًا: "في عموم منطقة سراوان، نجح مقاتلو مقر عمليات الشهيد سجاد، بالتعاون مع الجنود المجهولين وقوات الشرطة والحرس الثوري الإيراني، في مقتل مجموعة من 5 عناصر إرهابية وتحرير رهين كان محتجزًا لدى الإرهابيين".

صرح العميد مرتضوي باستشهاد حارس أمن وإصابة آخر في اشتباك اليوم مع الإرهابيين، مضيفًا: الوضع الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، ولا توجد أي مشكلة.

وأضاف قائد مقر القدس التابعة للحرس الثوري، انه بيقظة واستعداد مقر القدس، وجنود الإمام المهدي (عليه السلام) المجهولين، وسائر قوات الأمن والشرطة، بالتنسيق والتلاحم، نقوم تضييق الخناق على الأعداء، وأن أي تحرك لهم يخضع للمراقبة الاستخباراتية للقوات المسلحة.

ووجّه العميد مرتضوي تحذيرًا شديد اللهجة لجميع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: على جميع الأعداء والإرهابيين أن يعلموا أنهم سيتلقون ردًا موجعًا في حال قيامهم بأي عمل إرهابي.

هذا ونفذ قوات مقر القدس، بالتعاون مع جنود الإمام العصر المجهولين (ع)، صباح اليوم الأربعاء ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان ضد عناصر من الجماعات الإرهابية، وأسفرت العملية المشتركة عن مقتل 13 إرهابيًا.

