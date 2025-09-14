  1. إيران
  2. العلوم
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص

الحضور الاستراتيجي لإيران في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجه رسالة واضحة للاعداء

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن الحضور الاستراتيجي لإيران في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أتاح لنا فرصة ثمينة لتقديم رؤية واضحة لا لبس فيها للعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، بشأن رحلته إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية: يُعد الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أهم الاجتماعات الدولية.

وقال: إن هذا الاجتماع فرصة للتعبير عن المواقف والآراء ووجهات النظر، لا سيما في ظل الإجراءات التي اتُخذت ضد الصناعة النووية في بلادنا، خلافًا لميثاق الأمم المتحدة ولوائح الوكالة ونظامها الأساسي.

وأضاف: "لقد دفعتنا بعض الحالات إلى تقديم قرار للنظر فيه في المؤتمر لمتابعة هذه القضية ومشاركتها". وصرح إسلامي قائلاً: "خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى عرض الوضع الراهن في البلاد، سنعقد اجتماعات متعددة الأطراف".

وقال: "نحن على ثقة بأن حضورنا في هذا المؤتمر، مع التأكيد على عدم امتثال الوكالة للأنظمة، قد أتاح لنا فرصة ثمينة لتقديم رؤية واضحة وموجزة للعالم".

